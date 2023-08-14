İzmir'de E-spor Şampiyonası: DenizBank İstanbul Wildcats Şampiyon

İzmir, Türkiye'nin en büyük E-spor etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. DenizBank İstanbul Wildcats, 2023 League of Legends Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finali'nde rakibi NASR E-sports'u mağlup ederek şampiyon oldu.

İzmir, E-spor'da Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. 2023 League of Legends (LoL) Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finali'nde şampiyon, DenizBank İstanbul Wildcats oldu. DenizBank İstanbul Wildcats, rakibi NASR E-sports'u 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Ninja Company iş birliği ile Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen finalde kupaya uzanan DenizBank İstanbul Wildcats, üst üste 4. defa şampiyonluk yaşadı. Takım daha öncesinde 2022 kış, 2022 yaz ve 2023 kış mevsimlerinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. LoL tutkunları, finale büyük ilgi gösterirken, renkli görüntüler oluşturdu. Kadrosunda üç Türk ve iki Güney Koreli sporcuya ev sahipliği yapan ekip, geçen aylarda Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu yerel liglerinin en iyi takımlarının yer aldığı EMEA Masters turnuvasında kupayı Türkiye'ye getirmişti.

Serinin en değerli oyuncusu BAO

DenizBank İstanbul Wildcats'in Güney Koreli nişancısı BAO, gösterdiği performansla finalin en değerli oyuncusu seçildi. BAO, geçen yıl yine İzmir'de düzenlenen finalde de mücadele etmişti. Başarılı oyuncu, aradan geçen 1 yılın ardından İzmir'de şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı.

DenizBank İstanbul Wildcats, NASR Esports ve FUT Esports'un Türkiye'yi temsil edeceği EMEA Masters, 13 Ağustos'ta başlayacak. - İZMİR