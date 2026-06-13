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İzmir'de milli heyecan

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A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı ilk maç öncesi İzmir'de dev ekranlar kuruluyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri farklı noktalarda yayın yapacak, bazı bölgelerde simit ve çay ikramı da olacak.

A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra katıldığı FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'da Avustralya ile karşılaşmaya hazırlanırken, tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de karşılaşma için dev ekranlar kurulacak. Pazar sabahı erken saatte oynanacak maçta milli heyecanın birlikte yaşanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri farklı yerlere kurulacak ekranlarla İzmirlilere maç yayını yapacak. Büyükşehir Belediyesi, Bornova Büyükpark, Karşıyaka Yasemin Cafe önü, Göztepe Sahil Denizatı Parkı ve Buca Hasanağa Parkı'nda dev ekranlarda maç yayını yapacak. Urla Belediyesi ilçede Cumhuriyet Meydanı, Balçova Belediyesi de Adalet ve Demokrasi Parkı'ndaki maç yayınlarında vatandaşlara simit, boyoz, çay ikramı da yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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