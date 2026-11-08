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İzmir'de 32'ncisi düzenlenen Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na 1500 sporcu katıldı

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İzmir'de 32'ncisi düzenlenen Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na 1500 sporcu katıldı
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İzmir'de Karşıyaka Belediyesinin Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla düzenlediği 32. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, 1500 sporcunun katılımıyla yapıldı. Koşu Anayasa Meydanı'ndan başlayıp Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamlandı, dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir'de bu yıl 32'ncisi düzenlenen Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla düzenlediği koşunun startı, Anayasa Meydanı'ndan verildi.

Parkur, Cemal Gürsel Caddesi, Girne ve Atatürk bulvarları güzergahlarının ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamlandı.

Koşuya, kayıt yaptıran 1500 sporcunun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlar genel sıralamada Anna Kantarmış birinci, Melis Tufantepe ikinci, Dolunay Onaran ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Çağrı İlkbahar birinciliği, Enes Kurt ikinciliği, Güngör Özege de üçüncülüğü elde etti.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da katıdı.

Yarışmaya Balıkesir'in Gönen ilçesinden katılan bedensel engelli Enes Kaya, antrenörü aracılığıyla organizasyonlara katıldığını söyledi. Yarışmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Kaya, "En azından rekabet edebileceğim bir ortam var. Engelli de olsam yarışma ortamı var. Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum." dedi.

Kaya, engelli bireylere vazgeçmemeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Ne olursa olsun kimse hiçbir şekilde vazgeçmesin. Hangi engele sahip olursak olalım her branştan spor yapılabilir." diye konuştu.

Kızı Deniz'le yarışmaya katılan Refik Demirtaş ise "Deniz'le anı ve hikayeler biriktiriyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz. Deniz'i spora teşvik etmek amacıyla koşulara başladım. Atatürk'le birlikte büyümesini, ahlaklı birey olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köpeği Susam'la koşan Eylül Dağdaş da şunları söyledi:

"Köpeğimle katıldım, sloganımız belli. 'Satın alma sahiplen.' Atam sayesinde İngilizce öğretmeni oldum, kadın olarak görev almaktayım. Seçme ve seçilme hakkım var. O yüzden çok mutluyum. Atam'ı da ve Zübeyde Hanım'ı da anıyorum."

Kaynak: AA
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