İzmir Çoruhlu'nu konuğu Tire 2021

İzmir Çoruhlu FK, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın evinde Tire 2021 FK ile mücadele edecek. Geçen haftaki zaferin ardından kümede kalma mücadelesini sürdüren team, transfer yasaklarına rağmen kadrosunu güçlendirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Söke 1970'i golcü oyuncusu Yasin Öztekin'in son anlardaki golleriyle 2-1 mağlup ederek kümede kalma mücadelesinde umut tazeleyen İzmir Çoruhlu FK, yarın evinde Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Yalçın Taşkınfurat yönetecek.

Transfer yasağı bulunması nedeniyle ara transferde Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan'dan sonra son gün Bucaspor 1928'den İsmail Haktan Odabaşı'nı amatör lisansla kadrosuna katarak tecrübeli isimlerle güçlenen İzmir Çoruhlu FK, ligde 13 puanla 14'üncü sırada yer alırken; 28 puanlı Tire ekibi ise 8'inci basamakta yer alıyor.

NAZİLLİ'NİN RAKİBİ SÖKE 1970

Ligde U19 takımı oyuncularıyla mücadele edip, kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan 4 puanlı son sıradaki Nazilli Spor yarın evinde 21 puanlı 9'uncu sıradaki Söke 1970 ile rakip olacak. Pamukören Sahası'nda 15.00'te başlayacak randevuda Gizem Arık düdük çalacak. Ligde galibiyeti bulunmayan Nazilli ekibi ikinci devredeki 4 maçta kalesinde 26 gol görüp, 1 gol atabildi. Söke temsilcisi de son 7 maçında puan yüzü göremedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
