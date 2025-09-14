Haberler

İzmir Çoruhlu FK, Eskişehirspor'u Yenerek Galibiyetle Tanıştı

İzmir Çoruhlu FK, Eskişehirspor'u Yenerek Galibiyetle Tanıştı
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, ligin ikinci haftasında güçlü rakibi Eskişehirspor'u 50. dakikada Recep Gül'ün attığı golle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi İzmir Çoruhlu FK, ligin ikinci haftasında köklü rakibi Eskişehirspor'u evinde tek golle yenerek galibiyetle tanıştı. İlk hafta Denizli İdmanyurdu'na deplasmanda 3-1 mağlup olan Çoruhlu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda güçlü rakibi Eskişehirspor'u ağırladı. Maçı 50'inci dakikada Recep Gül'ün attığı golle kazanan İzmir temsilcisi büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
