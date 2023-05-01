İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, IWBF EuroCup-3'te Avrupa üçüncüsü oldu. Ahmet Efetürk turnuvanın en değerli sporcu seçildi ve en iyi beşine girdi. İzmir ekibi 5 maçta 4 galibiyet aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, IWBF EuroCup-3'te Avrupa üçüncüsü oldu. İzmirli sporcu Ahmet Efetürk ise turnuvanın en değerli sporcu seçildi ve turnuvanın en iyi beşine girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, IWBF EuroCup-3'te Avrupa üçüncüsü oldu. Yalova'da düzenlenen ve Avrupa'nın en önemli kupaları arasında yer alan IWBF EuroCup 3'teki son maçında İngiltere temsilcisi London Titan'ı 69-56'lık skorla yenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Bu önemli şampiyonayı Alman ekibi Hannover United birinci tamamlarken, Dinamo Sassari ikinci oldu. Şampiyonada iyi bir performans sergileyen Ahmet Efetürk, en değerli sporcu seçildi ve turnuvanın da en iyi beşine girdi.

5 MAÇ 4 GALİBİYET

IWBF EuroCup-3'te B Grubu'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçında Fransız Toulouse IC'yi 74-61, İtalyan Dinamo Sassari'yi 71-67 ve İsviçre temsilcisi Pilatus Dragon'u 67-42 yenerek grubu lider tamamladı. Yarı final maçında Almanya temsilcisi Hannover United'a 58-82 kaybeden İzmir ekibi, 3'lük-4'lük karşılaşmasında İngiltere temsilcisi London Titan'ı 69-56'lık skorla yenerek Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

REYHANİ: "MUTLUYUZ"

İzmir'e kupa ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen antrenör Ali Reyhani, "Ülkemizde düzenlenen EuroCup-3'te Avrupa üçüncüsü olduk. Şampiyon takıma yarı finalde yenildik, diğer finalisti ise grubumuzda yendik. Bizler için güzel ve verimli bir şampiyona oldu. Şimdi tüm hedefimiz ligde en iyi yerde tamamlamak amacındayız ve bunu başaracak güçteyiz" dedi.