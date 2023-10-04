İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediyesi'nin Kadın Basketbol Takımını Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediyesi'nin kadın basketbol takımını makamında ağırladı. Belediyeden destek alamadığı halde mücadeleyi bırakmayan takımı tebrik eden Başkan Soyer, 'Öncelikle hayranlığımızı ifade edelim. Çok büyük bir başarı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediyesi'nin kadın basketbol takımını makamında ağırladı. Belediyeden destek alamadığı halde mücadeleyi bırakmayan takımı tebrik eden Başkan Soyer, "Öncelikle hayranlığımızı ifade edelim. Çok büyük bir başarı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediyesi'nin kadın basketbol takımının oyuncu ve yöneticilerini makamında ağırladı. İzmir'i turnuvalarda temsil eden tek kadın basketbol takımı olan ve Urla Belediyesi'nden hiç destek alamayan ekibin mücadelesi hakkında bilgi alan Başkan Tunç Soyer, yeni süreçte katkı sunmak istediklerini belirtti.

Buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, takım oyuncuları, kulüp yöneticileri yer aldı.

"HÜSNÜNİYETLE YAPIYOR OLMAK ÇOK KIYMETLİ"

Ekonomik krizden etkilense de yılmadan çalışmayı sürdüren 77 yıllık kulübün temsilcilerinin çalışma ve gayretlerini dinleyen Başkan Soyer, hayranlığını gizlemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl destek olabileceklerini soran Başkan Soyer, "Öncelikle hayranlığımızı ifade edelim. Çok büyük bir başarı. Bu kadar karşılıksız, üstelik hüsnüniyetle yapıyor olmak çok kıymetli. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Toplantı sonunda Başkan Soyer'e hediye olarak forma takdim edildi ve takımın Urla'da ev sahibi sıfatıyla oynayacağı ilk maç için davet iletildi.