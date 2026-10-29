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İzmir Bölgesi hakemi Yiğit Arslan, Kayserispor-Muğlaspor maçında düdük çalacak

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İzmir Bölgesi hakemi Yiğit Arslan, Kayserispor-Muğlaspor maçında düdük çalacak
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TFF 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Muğlaspor arasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak maçı İzmir Bölgesi Hakemi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrı Yıldırım, dördüncü hakemliğini ise Yusuf Adnan Kendirciler yapacak.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Muğlaspor arasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 13. Haftasında Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrı Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

Kayserispor ile Batman Petrolspor maçı Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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