İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 dev mücadeleyle başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında kritik haftaya girilirken gözler Galatasaray-Union Saint-Gilloise, Manchester City-Bayer Leverkusen ve Chelsea-Barcelona gibi dev karşılaşmalara çevrildi.
- UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 9 maç oynanacak, saat 20.45'te Ajax - Benfica ve Galatasaray - Union Saint-Gilloise, saat 23.00'te Manchester City - Bayer Leverkusen, Chelsea - Barcelona, Borussia Dortmund - Villarreal, Napoli - Karabağ, Slavia Prag - Athletic Bilbao, Bodo/Glimt - Juventus ve Olimpik Marsilya - Newcastle United maçları yer alıyor.
- Ajax ilk dört maçında yenilerek eksi 13 averaja sahip, Benfica ise eksi 6 averajla 35. sırada bulunuyor.
- Chelsea ve Barcelona 7'er puana sahip, Manchester City namağlup durumda.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak toplam 9 mücadeleyle zirve yapacak. Devler Ligi'nin grup aşaması kritik viraja girerken birçok takım için kader haftası niteliği taşıyan karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle;
- 20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz) Tabiispor
- 20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika) TRT 1
- 23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) Tabiispor1
- 23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya) Tabiispor
- 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabiispor4
- 23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) Tabiispor3
- 23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya) Tabiispor6
- 23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya) Tabiispor2
- 23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere) Tabiispor5
20.45 AJAX – BENFICA
Avrupa'nın iki devi dibe vurdu, prestij için sahadalar. Şampiyonlar Ligi'ne kabus gibi başlayan Ajax, ilk dört maçında Inter, Marsilya, Chelsea ve Galatasaray karşısında farklı mağlubiyetler alarak eksi 13 averajla son sıraya demirledi.
Benfica ise Qarabag, Chelsea, Newcastle ve Leverkusen karşısında aldığı yenilgilerle eksi 6 averaja sahip ve 35. sırada bulunuyor. İki dev kulüp, bu kez sadece prestij için karşılaşacak.
23.00 BORUSSIA DORTMUND – VILLARREAL
Dortmund toparlanmak, Villarreal krizi aşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne 7 puanla iyi giren Dortmund, son maçında Manchester City'ye 4-1 yenilerek sarsıldı. Villarreal ise Juventus beraberliği sonrası Manchester City ve Pafos yenilgileriyle büyük bir düşüşe geçti. İki ekip açısından da kırılma niteliğinde bir gece olacak.
23.00 CHELSEA – BARCELONA
7'şer puanlı iki devden zirve düellosu. Chelsea, Bayern mağlubiyetinin ardından Benfica ve Ajax'ı yendi, Qarabag deplasmanından ise beraberlikle döndü.
Barcelona ise Newcastle galibiyetiyle başlamış, Paris SG'ye kaybetmiş, Olympiakos'u 6-1 ile geçtikten sonra Club Brugge ile 3-3 berabere kalmıştı.
Her iki tarafın da hedefi zirveye doğru tırmanmak.
23.00 BODO/GLIMT – JUVENTUS
Bodo/Glimt, Slavia Prag ve Tottenham'dan aldığı beraberlikler sonrası Galatasaray ve Monaco'ya yenilerek düşüşe geçti.
Juventus ise dört maçının üçünde berabere kaldı ve 3 puana sahip. İtalyan devi artık kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
23.00 MANCHESTER CITY – LEVERKUSEN
Dev buluşma: Namağlup City, dirençli Leverkusen karşısında. Manchester City, Napoli, Villarreal ve Dortmund'u yendi; Monaco karşısında puan kaybetti. PSG dışında yenilgi yaşamayan Leverkusen, İngiliz devine karşı zorlu bir sınav verecek.
23.00 MARSİLYA – NEWCASTLE
Marsilya 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 3 puanda yoluna devam ederken, Newcastle son üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı. Barcelona yenilgisi sonrası müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz ekibi, Marsilya deplasmanında gücünü ispatlamak istiyor.