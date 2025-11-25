İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak toplam 9 mücadeleyle zirve yapacak. Devler Ligi'nin grup aşaması kritik viraja girerken birçok takım için kader haftası niteliği taşıyan karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle;

20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz) Tabiispor

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika) TRT 1

23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) Tabiispor1

23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya) Tabiispor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabiispor4

23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) Tabiispor3

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya) Tabiispor6

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya) Tabiispor2

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere) Tabiispor5

20.45 AJAX – BENFICA

Avrupa'nın iki devi dibe vurdu, prestij için sahadalar. Şampiyonlar Ligi'ne kabus gibi başlayan Ajax, ilk dört maçında Inter, Marsilya, Chelsea ve Galatasaray karşısında farklı mağlubiyetler alarak eksi 13 averajla son sıraya demirledi.

Benfica ise Qarabag, Chelsea, Newcastle ve Leverkusen karşısında aldığı yenilgilerle eksi 6 averaja sahip ve 35. sırada bulunuyor. İki dev kulüp, bu kez sadece prestij için karşılaşacak.

23.00 BORUSSIA DORTMUND – VILLARREAL

Dortmund toparlanmak, Villarreal krizi aşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne 7 puanla iyi giren Dortmund, son maçında Manchester City'ye 4-1 yenilerek sarsıldı. Villarreal ise Juventus beraberliği sonrası Manchester City ve Pafos yenilgileriyle büyük bir düşüşe geçti. İki ekip açısından da kırılma niteliğinde bir gece olacak.

23.00 CHELSEA – BARCELONA

7'şer puanlı iki devden zirve düellosu. Chelsea, Bayern mağlubiyetinin ardından Benfica ve Ajax'ı yendi, Qarabag deplasmanından ise beraberlikle döndü.

Barcelona ise Newcastle galibiyetiyle başlamış, Paris SG'ye kaybetmiş, Olympiakos'u 6-1 ile geçtikten sonra Club Brugge ile 3-3 berabere kalmıştı.

Her iki tarafın da hedefi zirveye doğru tırmanmak.

23.00 BODO/GLIMT – JUVENTUS

Bodo/Glimt, Slavia Prag ve Tottenham'dan aldığı beraberlikler sonrası Galatasaray ve Monaco'ya yenilerek düşüşe geçti.

Juventus ise dört maçının üçünde berabere kaldı ve 3 puana sahip. İtalyan devi artık kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

23.00 MANCHESTER CITY – LEVERKUSEN

Dev buluşma: Namağlup City, dirençli Leverkusen karşısında. Manchester City, Napoli, Villarreal ve Dortmund'u yendi; Monaco karşısında puan kaybetti. PSG dışında yenilgi yaşamayan Leverkusen, İngiliz devine karşı zorlu bir sınav verecek.

23.00 MARSİLYA – NEWCASTLE

Marsilya 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 3 puanda yoluna devam ederken, Newcastle son üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı. Barcelona yenilgisi sonrası müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz ekibi, Marsilya deplasmanında gücünü ispatlamak istiyor.