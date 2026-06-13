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İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası ilk gün etap yarışları sona erdi

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası ilk gün etap yarışları sona erdi
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İZELTAŞ Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ikincisi, 20 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla İzmir Çeşme Şifne'de başladı. İlk gün yarışlarında Türk sporcu Bihan Koyuncu, Master Kadınlar'da üçüncü oldu.

İZELTAŞ Dünya Motosurf Şampiyonası, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez Türkiye'de düzenleniyor. 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir'in önemli turizm merkezlerinden Çeşme Şifne'de gerçekleştirilen organizasyonda ilk etap yarışlarının ilk günü tamamlandı.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağışa rağmen Çeşme'nin serin sularına açılan sporcular kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren hava muhalefeti nedeniyle Master Erkekler ve Master Kadınlar kategorilerinin 3'üncü yarışları yarına ertelendi. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ABD, Kıbrıs, Rusya, Slovakya, Avusturya, Almanya, Belçika, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, İsveç, İsrail, Polonya, Şili, Makao ve Kuveyt'in de aralarında bulunduğu 20 ülkeden sporcular yarışlarda yer alıyor. Toplam 93 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 16 Türk sporcu Türk bayrağını temsil ediyor. Master Kadınlar sınıfının ilk etap yarışında Türk sporcu Bihan Koyuncu üçüncü oldu.

İlk gün etap yarışlarında birinci olan sporcular şu şekilde:

Heat 1 Master Kadınlar: Eunjin Lee

Heat 1 Grup A Elite Kadınlar: Birinci Matouskova Eliska

Heat 1 Grup B Elite Kadın: Birinci Zuborova Michaela Sara

Heat 1 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova

Heat 1 Genç Erkekler: Stanislav Kohoud

Heat 1 Master Erkekler Grup A: Kim Down,

Heat 1 Master Erkekler Grup B: Janora Arkadiusz

Heat 1 Elite Erkekler: Novotny Matyas

Heat 1 Stock Class Grup A: Adam Kolar

Heat 1 Stock Class Grup B: Adam Janosek

Heat 2 Genç Kızlar: Ellen Burdova

Heat 2 Genç Erkekler: Maxmillian Hruska

Heat 2 Elite Woman Grup A: Matouskova Eliska

Heat 2 Elite Woman Grup B: Sara Zuborova

Heat 2 Master Erkekler Grup A: Kim Down

Heat 2 Master Erkekler Grup B: David Pozdnik

Heat 2 Master Kadınlar: Lee Eunjin

Heat 2 Elit Erkekler: Matyas Novotny

Heat 2 Stock Class Grup A: Adam Kolar

Heat 2 Stock Class Grup B: Adam Janosek

Heat 3 Elite Kadınlar Grup A: Eliska Matuskova

Heat 3 Elite Kadınlar Grup B: Sara Zuborova

Heat 3 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova

Heat 3 Genç Erkekler: Stanislav Kohout

Heat 3 Elite Erkekler: Matyas Novatny

Heat 3 Stock Class Grup A: Down Kim

Heat 3 Stock Class Grup B: Adam Janosek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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