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İtalyanlar yanımızda! Milli voleybolcu Ebrar'ın takımı Novara'dan depremzedelere destek

Spor Haberleri

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara, VakıfBank ile oynayacakları CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından elde edilecek gelirlerin Türkiye'deki depremzedeler için bağışlanacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde ağır kayıplar veren ülkemize spor dünyasından destek yağıyor. Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara da Türkiye'ye destek gönderme karar aldı.

İtalyanlar yanımızda! Milli voleybolcu Ebrar'ın formasını giydiği Novara'dan Türkiye'ye destek

MAÇ GELİRLERİ GÖNDERİLECEK

Novara, VakıfBank ile oynayacakları CEV Şampiyonlar Ligi maçının tüm gelirlerini Türkiye'deki depremzedeler için bağışlanacağını açıkladı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Novara'nın ligde Volley Bergamo ile oynadığı maça Ebrar Karakurt, Türk bayrağıyla çıktı. Takım arkadaşları da Ay-Yıldızlı bayrağı tuttu. Tribünler Ebrar'ı ayakta alkışladı. Başarılı pasör çaprazı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Kalbim, aklım, fikrim ülkem ile" ifadelerini kullandı.

İtalyanlar yanımızda! Milli voleybolcu Ebrar'ın formasını giydiği Novara'dan Türkiye'ye destek

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt İtalya Deprem Spor Haberler

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