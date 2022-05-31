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Aslan turnayı gözünden vuracak! İtalyanlar, Galatasaray'ın 2 yıldızına da talip oldu

Haberler.com - Spor
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Aslan turnayı gözünden vuracak! İtalyanlar, Galatasaray'ın 2 yıldızına da talip oldu

İtalyan devi Atalanta, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ve Marcao'u istiyor. Serie A ekibi iki yıldız futbolcu için sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İtalya'nın ve Avrupa'nın önemli takımlarından Atalanta, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Çizme ekibi Alexandru Cicaldau ve Marcao'u kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! İki futbolcuya kancayı attılar

SÜPER LİG'DEN 3 FUTBOLCU İÇİN GELİYORLAR

NTV Spor'un L'Eco Di Bergamo gazetesinden aktardığı habere göre Atalanta, Galatasaray'ın yıldızları Marcao, Cicaldau ve Fenerbahçe'den Miha Zajc için Türk ekipleriyle görüşecek.

İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! İki futbolcuya kancayı attılar

KARİYER SEZONUNU GEÇİREN ZAJC ATALANTA'NIN RADARINDA

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Sloven orta saha Miha Zajc'ın talipleri artmaya başladı. İtalyan ekibi Atalanta Galatasaray'ın yıldızlarının yanı sıra Zajc'ı da takibe aldı.

İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! İki futbolcuya kancayı attılar

Bu sezon Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi dönemini geçiren Sloven orta saha Miha Zajc 41 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'da ise Brezilyalı stoper Marcao 38 maçta forma giyerken Barcelona ağlarını bir kez sarstı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ise 42 maçta 4 gol, 4 asist kaydetti.

Haberler.com - Spor

Alexandru Cicaldau Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig Transfer Marcao Spor Haberler

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