Daha attığı imza kurumadı! Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo geldiği gibi gidebilir

Ara transfer döneminde sürpriz bir hamle yapan Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak büyük ses getirmişti. Sarı-kırmızılıların, yeni transferini Milan takibe aldı. İtalyan devi, yıldız futbolcunun Türkiye'deki performansına bağlı olarak 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyebilir.

Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Roma'dan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki yeni transferi hakkında İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

MİLAN'IN GÖZÜ ZANİOLO'NUN ÜZERİNDE

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun Süper Lig'de ortaya koyacağı performans büyük bir merakla beklenirken, İtalyan basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Calciomercato'nun haberine göre, Zaniolo'yu kış transfer döneminde de takip eden Milan'ın futbolcu için yaz döneminde harekete geçeceği yazıldı. Haberde kış transfer döneminde Milan'ın transfer listesinde ilk sırada yer aldığı ancak gerçekleştirilemediği belirtildi.

35 MİLYON EUROYU ÖDEMEYEBİLİRLER

Serie A ekibi Milan'ın Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansına göre hareket edeceği belirtilirken, futbolcunun durumuna göre 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyebileceği aktarıldı. Öte yandan Milan sportif direktörü Paulo Maldini'nin İtalyan temsilcisini transfer döneminin son gününe kadar beklediği için Zaniolo'ya teşekkür ettiği ifade edildi.

ZANIOLO'NUN KARNESİ

İtalyan futbolunun potansiyeli en yüksek oyuncularından biri olarak gösterilen Zaniolo, bu sezon Roma formasıyla 17 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist kaydetti.