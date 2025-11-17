İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nun kritik maçında İtalya, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda Norveç'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazanarak hem büyük bir sürprize imza attı hem de gruptan lider çıktı.

HAALAND ŞOV YAPTI

Norveç'e galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2), Antonio Nusa ve Jorgen Strand Larsen kaydetti. Bu sonuçla birlikte Norveç 24 puanla grubu lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. İtalya ise 18 puanla play-off biletini kaptı.

1998'DEN SONRA BİR İLK

Norveç, Fransa 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Ülke futbolu, 28 yıllık özlemin sona ermesiyle büyük bir sevinç yaşadı.