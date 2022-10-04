İtalya, toplu tecavüze karışan efsane futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı

Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir forması da giyen efsane futbolcu Robinho'nun hakkında İtalya'da bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunuyor. 9 yıl hapis cezası onanan eski futbolcu için İtalya, Brezilya'ya resmen iade başvurusu yaptı.

İtalya'da yargıtay, 2013'ün ocak ayında Milano'daki bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle eski futbolcu Robinho'ya verilen 9 yıl hapis cezasını onadı.

İTALYA RESMEN İADE BAŞVURUSU YAPTI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bu ülkede top koşturduğu dönemde, Arnavut bir kadına yönelik arkadaşlarıyla toplu cinsel saldırı suçlamasından hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilya'ya resmen iade başvurusu yaptı.

BREZİLYA İADE ETMİYOR

Bakanlık ayrıca, 38 yaşındaki Robinho ile beraber bu suça karışan arkadaşları Ricardo Falco ile bir Brezilyalı'nın daha iadesini istedi. Bu arada Brezilya Anayasası'nın, Brezilyalıların anavatanlarından başka ülkeye iade edilmesine izin vermediği belirtildi.

9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Eski golcü, 2013'ün ocak ayında Milano'daki bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi 2020'de, son olarak yargıtay da 2022'de Robinho hakkındaki bu cezayı onamıştı.

DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formalarını giymişti. Asıl adı Robson de Souza olan 38 yaşındaki futbolcu, son olarak yine Santos'a dönmüş ama Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı bırakılmıştı.