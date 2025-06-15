İtalya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Gennaro Gattuso Oldu

İtalya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Gennaro Gattuso Oldu
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İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak Gennaro Gattuso'yu atadı. Resmi tören 19 Haziran'da Roma'da yapılacak.

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu.

İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü duyurdu. Luciano Spalletti ile yolların ayrılması sonrası göreve Gennaro Gattuso getirildi. 47 yaşındaki teknik adam ile 19 Haziran Perşembe günü Roma'daki Hotel Parco dei Principi'de resmi tören düzenlenecek.

Gattuso, son olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.

Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinde ise 73 kez milli formayı giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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