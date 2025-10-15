Haberler

İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı

İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı
İtalya'da polis, İtalya ve İsrail arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı sırasında İsrail Milli Takımı'nı protesto eden göstericilere müdahale etti. Stadyum içinde İsrail milli marşı ıslıklarla karşılanırken, İsrailli futbolcuların bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

İtalya'da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri çerçevesinde İtalya ve İsrail milli takımları arasında Udine'de oynanan karşılaşma, geniş çaplı protestolara neden oldu.

İTALYA'DA İSRAİL PROTESTOSU

Karşılaşmanın oynandığı Bluenergy Stadyumu'nda tribünler büyük ölçüde boş kalırken, stadyumun dışında ve Udine sokaklarında binlerce insan, İsrail'i protesto etti. Stadyumun dışında Filistin'i destekleyen sloganlar yükseldi.

MİLLİ MARŞLARI ISLIKLANDI

Stadyum içinde İtalyan taraftarlar tarafından İsrail milli marşı ıslıklarla karşılanırken, İsrailli bazı oyuncuların bu duruma şaşırarak etraflarına baktığı görüldü. Televizyon kameraları bu anlarda görüntüleri İsrailli taraftarlara çevirdi.

İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı

'İSRAİL FIFA'DAN ATILSIN'

İtalyan güvenlik güçlerinin yüksek güvenlik önlemleri aldığı karşılaşma öncesinde kentte yaklaşık 10 bin gösterici, "utanç maçı" olarak nitelendirdikleri karşılaşmayı protesto etti. Gazze için adalet talep eden göstericiler, "İsrail'e kırmızı kart gösterin" sloganları attı. Göstericiler, Filistin bayrakları ve "Soykırıma hayır. İsrail, FİFA'dan atılsın" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı

İlerleyen saatlerde bir grup göstericinin polis tarafından stadyum yakınlarında oluşturulan güvenlik kordonunu kırmaya çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı. Protestocular, polise şişe ve taş fırlatırken, polis de göstericilere tazyikli su ile karşılık verdi. Polis, stadyuma yaklaşan göstericileri dağıtmak için tazyikli suyun yanı sıra biber gazı da kullandı.

