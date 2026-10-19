Italiano, Trabzonspor'a 2-0 yenildikten sonra deplasman mağlubiyetlerine isyan etti

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, "Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni artık yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilemez bir şey." dedi.

Vincenzo Italiano, Papara Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada geç değişiklik yaptığını çünkü iyi olduklarını belirterek "O anda topa sahiptik. İyi işler çıkarıyorduk. Belki de Trabzon'a az pozisyon veriyorduk. Aynı zamanda rakip ceza sahasına çok fazla giriyorduk ve bence iyiydik. O yüzden değişiklikleri yapmadım. Fakat sonra ikinci golü yedik. Bu golü yemememiz gerekiyordu. O yüzden her zaman bir değişiklik yapmak zorunda değilsiniz. Buna zorunlu değilsiniz." diye konuştu.

Orkun Kökçü'nün eksikliğine ilişkin bir soru üzerine İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Bence çocuklarım gerçekten iyi maç çıkardı. Eğer o golü yemeseydik, devam etseydik daha farklı şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Orkun hakkında şöyle söyleyeyim. Gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Tabii ki de bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye bence bugün çok fazla girdik. Rakip ceza sahasına çok girdik. Onun son vuruşlarına, onun son paslarına, onun aklına birazcık eksik kaldığımızı düşünüyorum. Olsa daha farklı olabilirdi belki de. Ama tekrar ediyorum, ben bugünkü performanslardan çok memnunum. Sadece daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha dikkatli olursak bunlar çözülebilir şeyler. Daha iyi işler çıkarabiliriz."

"Genelde mağlubiyetlerden sonra tırnak içinde sinirleniyorum." diyen Italiano, "Fakat oyuncularıma da söyledim. Ben bugün performanslardan çok memnunum diye. Negatif performans görmedim. Sadece bizim için sonuç bugün negatif oldu. Ama bunlar da çalışarak giderilebilir şeyler. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ve çalışarak, bunları geliştirerek çok daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İtalyan teknik adam, çok açık, dürüst bir insan olduğunu düşündüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor, bazı dokunuşlar yapmamız gerekiyor ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü taraftarınız olmadığı zaman, olmayacak her zaman yanınızda, kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil. Eğer büyük takımsanız, büyük takım iç sahada nasıl oynuyorsa deplasmanda da öyle oynaması gerek, her yerde aynı şekilde oynaması gerek. Her zaman aynı şekilde kendini göstermesi gerekmektedir. Problem var. Problem nedir? Bence problem karakter problemi oluyor. Bazı son dokunuşlarda problemimiz olabiliyor. Son paslarda problemimiz oluyor. Bazı o karar anlarında hata yaptığımızı, çok fazla konsantre olmadığımızı düşünüyorum."

Dış sahada daha iyilerini yapabileceklerini belirten Italiano, "Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ama maalesef o konsantrasyon dikkat etmek lazım, biraz düşürüyoruz. Oyunu okumakta belki biraz zorlanıyoruz, daha iyi yapabiliriz bunu. Ama deplasmanda maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ondan sonra da mağlubiyetler geliyor ve bu deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni artık yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilemez bir şey. Fakat burada çözüm bulmamız gerekiyor, hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözüm bulacak kişiler de ben ve ekibimiz. Çünkü gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir takımın iç sahada farklı bir şekilde oynaması, farklı bir şekilde oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Onana'nın çok fazla çok iyi kurtarışlar yaptığına değinen Italiano, "Onana özellikle bugün gerçekten çok fazla, çok iyi kurtarışlar yaptı. Biliyorsunuz bir futbol maçında pozisyon bulursunuz, pozisyonu da verirsiniz. Ama deplasmanda tekrar diyorum bunları daha az yapmamız lazım. Daha iyi sonuçlar almamız lazım. Ekibimle konuşacağım ve bunlar için bir çözüm bulmaya çalışacağım. Alanya maçı, Amed maçı ve bu maçta 0 puan aldık şu ana kadar. Bundan da çok memnun değilim ama 0 yerine daha fazla puan alabilir diye düşünüyorum şu ana kadar." dedi.

Kaynak: AA