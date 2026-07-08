İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre, Kolombiya'yı penaltı atışlarında yenerek çeyrek finale yükseldi.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya, Vancouver şehrinde yer alan BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin 2. yarısı da düşük tempoda oynanırken 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Maçın ilk uzatma devresinde iki takım da net pozisyonlar buldu. İkinci uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, penaltılarda 4-3'lük üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Kolombiya ise turnuvaya veda etti.

İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı