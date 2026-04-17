Haberler

İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı Sinop'ta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile oynayacak olan İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı, Sinop'a gelerek kampa girdi.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacak olan İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı Sinop'a geldi.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yolunda oynanacak Türkiye-İsviçre müsabakası için geri sayım sürüyor. Eleme grubu maçı için kente gelen 58 kişilik İsviçre kafilesi, Sinop Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Konuk ekibi; Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, eşi Şule Kayaçal ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri karşıladı. İsviçre heyetine çiçek takdim edilerek kente hoş geldikleri belirtildi.

Havalimanındaki karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçen İsviçre ekibi, maç öncesi son hazırlıklarını yapmak üzere kampa girdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

