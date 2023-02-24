İsviçre'de Basel'e 2-0 kaybeden Trabzonspor, Avrupa'dan elendi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, evinde 1-0 mağlup ettiği Basel'e konuk oldu. İkinci maçı 2-0 kaybeden Bordo-Mavililer, Avrupa defterini Son play-off turunda kapattı.

İlk maçta Basel'i 1-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor, İsviçre'deki rövanşta 2-0 mağlup oldu. Bordo-Mavililer, UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti.

İLK YARIDA PENALTI KAÇTI

Ev sahibi Basel, 13'üncü dakikada Amdouni'nin golüyle öne geçti. Trabzonspor, 27'de Bakasetas'la penaltı kaçırdı. Ayağı kayan Yunan futbolcu büyük şanssızlık yaşadı.

PENALTI VE GOLLER İPTAL EDİLDİ

Temsilcimiz ikinci yarıda 47'nci dakikada penaltı kazandı. Kaleci Hitz'in çelmesiyle Maxi Gomez yerde kaldı. Hakem Lahoz, VAR'da izleyip iptal etti. Trabzonspor'un Denswil ve Umut Bozok'la bulduğu goller de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İspanyol hakeme tepki yağdı. 76'da Basel'de Zeqiri sahneye çıktı. İsviçre ekibi 2-0'lık skorla turu atladı.

4 BİN TRABZONLU

Trabzonspor'u, İsviçre'de yaklaşık 4 bin taraftarı yalnız bırakmadı. 39 bin kişilik St. Jakob Park'ta, Bordo-Mavili futbolseverlere misafir tribününde 2 bin civarında koltuk ayrılmıştı. Biletlerin tamamı tükenirken, farklı tribünlerden de yaklaşık 2 bin civarında Trabzonsporlu'nun bilet aldıkları öğrenildi.

KURA ÇEKİMİ CUMA

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor son 16 turundaki rakipleri 24 Şubat Cuma günü belli olacak.