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2026 FIFA Dünya Kupası: İsviçre: 2 Cezayir: 1

2026 FIFA Dünya Kupası: İsviçre: 2 Cezayir: 1
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre, Cezayir’i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İsviçre’nin golleri Breel Embolo ve Dan Ndoye’den geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek, son 16 turuna çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelenin 11. dakikasında İsviçre, Breel Embolo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Dan Ndoye'nujn 46. dakikada kaydettiği golle İsviçre skoru 2-0 yaptı. Müsabakanın geri kalanın başka gol olmayınca İsviçre adını son 16 turuna yazdırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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