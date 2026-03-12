Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Bakan Bak, N sosyal hesabındaki paylaşımında, "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" başlığıyla yayınladığı mesajında, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal Marşı'mızı kaleme alan merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.