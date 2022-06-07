İşte sezonun en başarılı lejyonerleri - Haberler

İsmail Yasin Akçın

İSTANBUL (İHA) - Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular, 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları performanslarla göz doldurup, takımlarının aldığı sonuçlarda önemli katkı sağladılar. Cengiz Ünder kariyer rekoru kırarken, Hakan Çalhanoğlu sezonu çifte kupayla kapattı. Orkun Kökçü, takımıyla Avrupa Konferans Ligi'nde final oynarken, Enes Ünal attığı gollerle hem İspanya'da takdir topladı hem de sezon sonunda piyasa değerini yükseltti.

Avrupa liglerinde 2021-2022 sezonu sona erdi. Yurt dışında top koşturan milli futbolcular, kulüp takımlarında ortaya koydukları başarılı grafikler ile dikkat çekti. Lejyonerler, başarılarıyla takdir toplarken, bazı isimler de A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroda yer aldı.

Cengiz Ünder'den kariyer rekoru

Fransa Ligue 1'de sezonu 71 puanla PSG'nin ardından ikinci tamamlayan Marsilya'nın başarısında milli futbolcu Cengiz Ünder, önemli rol oynadı. 32 maçta görev alan Cengiz, 10 gol, 3 asiste imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yarı final oynayan Marsilya'da başarılı oyuncu, bu kulvarda 1 gol, 2 asist kaydederken, Avrupa Ligi'ni de 1 gol, 1 asistle tamamladı. 47 müsabakada forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

Hakan Çalhanoğlu'dan çifte kupa

İtalya Serie A'da şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 34 lig maçında 7 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a elenen Inter, Ocak ayında Juventus'u yenerek İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Mayıs ayında oynanan İtalya Kupası finalinde de aynı rakibine karşı üstünlük kuran mavi-siyahlılarda Hakan, 1 gole imza attı.

Takımını Avrupa Konferans Ligi'nde finale taşıdı

Hollanda'da sezonu 71 puanla 3. tamamlayan Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bıraktı. 32 lig maçında 7 gol, 9 asist yapan Orkun, Avrupa Konferans Ligi'nde 18 maçta görev alırken, 2 gol kaydetti. Sezonda toplam 51 karşılaşmada forma şansı bulan 21 yaşındaki futbolcu, Avrupa Konferans Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

Enes Ünal takımını ayakta tuttu

İspanya LaLiga'da ligde kalmayı başaran Getafe'de, Enes Ünal attığı 16 golle takımına önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı. Bu sezon 37 lig maçında görev alan Enes, istikrarlı bir sezon geçirirken, büyük de takdir topladı. Getafe'de oynayan bir diğer isim Okay Yokuşlu ise LaLiga'da 19 mücadelede oynadı. Enes'in sezon sonunda ise piyasa değeri 25 Milyon Euro'ya yükseldi.

Rusya, Yusuf Yazıcı'ya yaradı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile Fransa Süper Kupa'yı kazanarak sezona başlayan Yusuf Yazıcı, ligde 15 lig maçında görev aldı. 4 kez de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Yusuf, sadece 47 dakika sahada kaldı. Devre arasında Rus takımı CSKA Moskova'ya transfer olan ve Rusya Premier Ligi'ne fırtına gibi başlayan 25 yaşındaki futbolcu, attığı 8 gole ilk 6 karşılaşmada ulaştı. Sezonu 10 lig mücadelesiyle kapatan Yusuf, sezonu da takımıyla birlikte 50 puanla 5. basamakta yer aldı.

Avrupa'da yarı final, ligde 8. oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de ter döken Çağlar Söyüncü, 28'i lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere toplam 41 maçta forma giyerken, 1 gole imza attı. Takımı Leicester, Avrupa Konferans Ligi yarı finalde Roma'ya elendi, ligi de 52 puanla 8. sırada tamamladı.

Merih'in performansı Atalanta'ya yetmedi

Merih Demiral, Atalanta ile 42 müsabakaya çıktı. Ligde 1 gol kaydeden Merih, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayan Atalanta, sezonu 59 puanla 8. bitirirken, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemedi.

BURAK YILMAZ VE LİLLE GEÇEN SENEYİ ARATTI

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile oynadığı Dünya Kupası play-off karşılaşması sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, 2021-2022 sezonunda Lille formasıyla 40 maçta görev aldı. 4'ü Fransa ligi, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere sezonu 7 golle beklentilerin altında geçiren 36 yaşındaki futbolcu, sezon başında Fransa Süper Kupa'yı kazanarak kariyerine bir kupa daha eklemeyi başardı. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Lille ise sezonu 55 puanla 10. sırada tamamladı.

Lille'in bir diğer Türk oyuncusu Zeki Çelik, 32 lig maçında 2 gol, 3 asist ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 müsabakada forma giyen milli futbolcu gol ve asist katkısı yapamazken, takımıyla birlikte Son 16 Turu'nda İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR'ÜN RAKAMLARI

İtalya Serie A'da Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan, 23 lig karşılaşmasında 1 gole imza attı. Aynı takımda oynayan Mert Müldür de 31'i lig, 2'si İtalya Kupası olmak üzere 33 maçta sahadaydı.

PERFORMANSI MİLLİ TAKIMA TAŞIDI

Fransız takımlarından Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar, 12 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapattı. 19 yaşındaki milli kaleci, birçok önemli karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Doğan, A Milli Takım'ın, Uluslar Ligi'nde haziran ayında oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda da yer alıyor.

CENK ÖZKAÇAR, LYON'A TRANSFER OLDU

Sezonu Belçika ekiplerinden OH Leuven'de tamamlayan defans oyuncusu Cenk Özkaçar, ligde 32 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Sergilediği mücadeleyle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Fransız takımı Olimpik Lyon'da ter dökecek. Cenk, Uluslar Ligi kapsamında A Milli Takım'ın kadrosuna da seçildi.

GELECEK SEZON DORTMUND FORMASI GİYECEK

Almanya Bundesliga takımlarından Köln, sezonu 52 puanla 7. sırada bitirirken, Salih Özcan 34 maçta forma giydi. Ligde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki milli futbolcu sezon sonunda Borussia Dortmund'a transfer oldu.

OZAN KABAK'IN TAKIMI YİNE KÜME DÜŞTÜ

İngiltere Premier Lig'de 22 puanla son sırada yer alarak küme düşen Norwich'te top oynayan Ozan Kabak, yaşadığı sakatlıklardan dolayı sadece 11 maçta sahadaydı. Ozan, 2020-2021 sezonunda da Schalke formasıyla küme düşmüştü.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor