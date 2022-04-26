İşte Şampiyonlar Ligi bu! Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı - Haberler

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İşte Şampiyonlar Ligi bu! Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Temponun bir an olsun düşmediği maçta rövanş için avantajlı skoru elde eden taraf Manchester City oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, İspanyol devi Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek final yolunda avantaj yakaladı. Real Madrid karşısında iki kez iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, çok net fırsatları cömertçe harcadı. Real Madrid'i ayakta tutan Benzema oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı

Manchester City maça fırtına gibi başladı. 2. dakikada Kevin de Bruyne perdeyi açtı. 11. dakikada Gabriel Jesus skoru 2-0'a getirdi. Foden ve Mahrez yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Benzema, 33'te Real Madrid'i kabustan uyandırdı.

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı

Manchester City fırtınası ikinci yarıda da devam etti. City, 53'te Foden ile skoru 3-1 yaptı. Real Madrid oyun üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırdığı sırada, 55. dakikada Vinicius Junior'un yoktan var ettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. 74'te Bernardo Silva nefis golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. City bu esnada çok net fırsatlar yakalasa da Real Madrid 82'de penaltı buldu. Benzema panenka vuruşuyla skoru 4-3'e getirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. City, farklı kazanabileceği maçtan 4-3'lük skorla ayrıldı.

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı

Bu maçın rövanşı ise 4 Mayıs Çarşamba günü. Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Manchester City'yi konuk edecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Haberler

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