İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

UEFA Şampiyonlor Ligi son 16 maçında Newcastle United, 90+6'da yediği golle Barcelona 1-1 berabere kaldı. Barcelona'nın beraberlik golü Lamine Yamal'dan geldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile Barcelona karşı karşıya kaldı. St. James Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

NEWCASTLE UNITED 90+6'DAKİ GOLLE YIKILDI

Ev sahibi ekibi Newcastle United'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barcelona'nın beraberlik golü 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal ile geldi. Karşılaşmanın kalan saniyelerinde başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı.

RÖVANŞ MAÇI 18 MART'TA İSPANYA'DA

Bu zorlu mücadelenin rövanşı 18 Mart'ta Barcelona'nın sahası Camp Nou'da oynanacak. Turu geçen takım, çeyrek finalde Atletico Madrid/Tottenham eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

