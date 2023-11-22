İşte muhtemel rakiplerimiz! A Milli Takım, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan katılacak

EURO 2024'te grup torbaları belirlendi. Grubunu lider tamamlayan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak. 2. torbada Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya bulunuyor.

Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak bitiren A Milli Takımımızın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağı da netleşti.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

İşte torbalar;