İşte futbol bu! Son sırada olan İstanbulspor, 90+5'te güldü
Süper Lig'in 21. haftasında son sıradaki İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yendi. Maçın galibiyet golü 90+5'te Ali Yaşar'dan geldi. Bu sonuçla Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 29 puanda kaldı. İstanbulspor ise puanını 10'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Kayserispor ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor kozlarını paylaştı.
ALİ YAŞAR'DAN SON SANİYE GOLÜ
Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+5'te Ali Yaşar'dan geldi.
KAYSERİSPOR GALİBİYETİ UNUTTU
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor 29 puanda kalırken, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ilk maçına çıkan İstanbulspor puanını 10'a yükseltti.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.