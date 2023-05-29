İşte futbol bu! Oyuncular ve hakemler ırkçılığa uğrayan Vinicius için bakın ne yaptı

Flamengo İle Cruzeiro arasında oynanan maçta ırkçı saldırılara uğrayan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior için 1 dakika boyunca oturma eylemi yapıldı. Bu hareket futbol dünyası tarafından büyük beğeni aldı.

Brezilya Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Flamengo İle Cruzeiro takımları kozlarını paylaştı. Maçın başlamasının ardından İspanya'da ırkçı saldırılara uğrayan Vinicius için sahadaki tüm oyuncular ve hakemler oturma eylemi gerçekleştirdi.

FUTBOL DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Dünyanın en önemli kulüpleri arasında olan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a gösterilen bu destek futbol dünyasında büyük beğeni aldı.

NE OLMUŞTU?

İspanya La Liga'nın 35'inci haftasına damga vuran olay, Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı. Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.