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İstanbulsporlu Mendy, Manisa dönüşünde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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İstanbulsporlu Mendy, Manisa dönüşünde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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1'inci Lig'in 8'inci haftasında Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen İstanbulspor'da 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Elvin Mendy, dönüş yolunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mendy, Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol'un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı. Kafile otobüsünde İstanbul'a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mendy'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy'nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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