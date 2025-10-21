Haberler

İstanbulspor'un Emrecan Uzunhan'ı Kariyerinin İlk Lig Golünü Attı

İstanbulspor'un savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan, Bandırmaspor maçında attığı golle kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti. Maçta iki takım da 1 puanla ayrılırken, Emrecan 5. maçında bu başarıyı elde etti.

İstanbulspor'un savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan, Bandırmaspor maçında kaydettiği gol ile kariyerindeki ilk lig golünü attı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor, dün akşam Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada karşı karşıya geldi. Tarafların sahadan 1'er puanla ayrıldığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Emrecan Uzunhan kaydetti. Emrecan, böylelikle kariyerinin lig aşamalarındaki ilk golüne imza attı.

İstanbulspor'un, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emrecan Uzunhan, bu sezon 5 maçta forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

