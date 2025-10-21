İstanbulspor'un Emrecan Uzunhan'ı Kariyerinin İlk Lig Golünü Attı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor, dün akşam Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada karşı karşıya geldi. Tarafların sahadan 1'er puanla ayrıldığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Emrecan Uzunhan kaydetti. Emrecan, böylelikle kariyerinin lig aşamalarındaki ilk golüne imza attı.
İstanbulspor'un, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emrecan Uzunhan, bu sezon 5 maçta forma giydi. - İSTANBUL