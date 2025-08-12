İstanbulspor, Trabzonsporlu Ömer Faruk Duymaz'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Uğur Okulları İstanbulspor, Trabzonspor altyapısından orta saha oyuncusu Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Duymaz'ı İstanbulspor ailesine katıldığı için kutladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Uğur Okulları İstanbulspor, Trabzonspor altyapısından orta saha oyuncusu Ömer Faruk Duymaz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz." denildi.

