İstanbulspor, Trabzonsporlu Ömer Faruk Duymaz'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Uğur Okulları İstanbulspor, Trabzonspor altyapısından orta saha oyuncusu Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Duymaz'ı İstanbulspor ailesine katıldığı için kutladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Uğur Okulları İstanbulspor, Trabzonspor altyapısından orta saha oyuncusu Ömer Faruk Duymaz'ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz." denildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor