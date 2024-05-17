İstanbulspor, Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Manaj, ceza yayına kadar hareketlendikten sonra pasını Koita'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından uzak direğe yaptığı plasede meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

62. dakikada Camara'nın savunma arkasına ara pasında kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Manaj'ın vuruşunda kaleci Mücahit meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrası topun Traore'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Ömer Faruk Turtay penaltı noktasını gösterdi. Ardından yapılan VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen Turtay, penaltı kararını iptal ederek hakem atışıyla oyunu devam ettirdi.

81. dakikada Bartuğ Elmaz'a yaptığı presle topu kazanan Vefa Temel'in ceza yayı içi sol tarafından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

86. dakikada Manaj'la girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan (Baran Alp Vardar dk. 87), Mehmet Yeşil (Vefa Temel dk. 46), Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj (Traore, dk. 46), Jackson (Tunahan Şamdanlı dk. 80), Mamadou (Özcan Şahan dk. 69)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Emrehan Gedikli, Coly, Demir Mermerci, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye (Mehmet Albayrak dk. 77), Camara, Uğur Çiftçi (Caktas dk. 69), Turgunbayev, Charisis (Emrah Başsan dk. 84), Bartuğ Elmaz, N'Jie (Menig dk. 68), Koita (Emre Gökay dk. 68), Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, Kvet, Erdem Güleç, Caner Osmanpaşa, Murat Paluli

Teknik Sorumlu: Tansu Yaan

Goller: Charisis (dk. 17), Turgunbayev (dk. 43), Koita (dk. 54) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Duhaney (dk. 86) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Koita (Sivasspor) - İSTANBUL