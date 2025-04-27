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İstanbulspor, Pendikspor'u 5-2 Yenerek Öne Geçti

İstanbulspor, Pendikspor'u 5-2 Yenerek Öne Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, sahasında Pendikspor'u 5-2 mağlup etti. Golleriyle maça damga vuran İstanbulspor, galibiyetle puanını artırdı.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 5-2 mağlup etti.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Seyfettin Ünal, Salih Burak Demirel

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Yiğit Fidan, Racine Coly, Yusuf Ali Özer, Abdullah Dıjlan Aydın, Kerem Şen (İsa Dayaklı dk. 85), David Sambissa (Şeref Özcan dk. 72), Florian Loshaj (Vorobjovas dk. 73), Gaoussou Diarra (Özcan Şahan dk. 84), Emir Kaan Gültekin (Mario Krstovski dk. 73)

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Pendikspor: Erdem Canpolat, Kitsious (Samet Asatekin dk. 76), Tarık Tekdal (Berkay Sülüngöz dk. 46), Murat Akça, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir (Furkan Mehmet Doğan dk. 46), Djorde Denic, Jetmir Topalli (Mustafa Pektemek dk. 76), Emeka Eze, Bekir Karadeniz (Yonathan del Valle dk. 66)

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Tarık Tekdal (dk. 12 k.k), Gaoussou Diarra (dk. 31 ve 73), Florian Loshaj (dk. 38), Özcan Şahan (dk. 89) (İstanbulspor), Emeka Eze (dk. 18), Stelios Kitsiou (dk. 71) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Mesut Özdemir, Murat Akça (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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