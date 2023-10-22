İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü

Mke Ankaragücü maçının ardından

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 9'uncu haftasında İstanbulspor, sahasında Mke Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakibin ilk atağında gol yediklerini belirten Belözoğlu, "Öncelikle bugün için çok üzgünüm. İlk yarıda bize karşı koymaya çalışan bir takım vardı. İkinci yarıya çıkarken, oyuncularıma ilk yarıdaki gibi oynarsak galibiyet alacağımızı söyledim. Sonuçtan dolayı üzgünüz. Takım ile 2 haftadır çalışıyoruz. Oyuncuları nerede kullanabileceğimizi öğrenmemize zaman var. Bizim adımıza üzücü bir maçtı. Salı günü toplanıp, Samsun maçına konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

"SADECE 1 MAÇ KAYBETTİK"

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu anlatan Belözoğlu, "İki haftadır takımın başındayım. İyi niyetli bir takım var. Ben Ankaragücü takımın kaliteli oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Minimum 3-4 tane kaliteli oyuncu var. İkinci yarıda performans kalitenin gerisinde bir performans. İlk yarı genel oyuna bakıldığında iyi bir oyun vardı. Bu durumu birlikte düzelteceğimizi düşünüyorum. Mutlaka devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Önümüzdeki maçlar kolay değil. Sabırlı olmalıyız. Sadece bir maç kaybettik. Geçen haftada sadece 1 maç kazanmıştık. Önümüzde uzun bir süre var. Sabırla çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

HAKAN YAKIN: BU MAÇI KAZANMAYI ÇOK İSTEDİK

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ise rakiplerinin golü daha çok istediğini belirterek, "Golü attık. Golden sonra yine Ankaragücü hırslı oyuncularla geldi. Biz sadece 6 numara ile oynadık. İkinci yarıda sistemi değiştirmek gerekiyordu. İkinci yarıya iki 6 numara ile başladım. 2'nci devre gole kadar top bizdeydi. Bu maçı kazanmayı çok istedik" diyerek sözlerini tamamladı.