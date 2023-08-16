İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor Maçını Sarper Barış Saka Yönetecek

İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Antalya Bölgesinden hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig'in 2. haftasında İstanbul'da İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Sezona beraberlik ile başlayan iki takımın karşılaşmasını Sarper Barış Saka yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Sarper Barış Saka'ya Samet Çavuş ve Özgür Ertem yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay oldu.

18 Ağustos 2023 Cuma günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak olan İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor maçı saat 21.00'de başlayacak. - KAYSERİ