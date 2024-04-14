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İstanbulspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Mersin'deki karşılaşmada Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada gelişen Hatayspor atağında, Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada sağdan Jackson'ın ortasında arka direkte Loshaj kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

71. dakikada Emir Kaan'ın pasında ceza sahası içinde Mendy Mamadou'nun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

87. dakikada ceza sahası dışından Vefa'nın sert vuruşunda top filelere gitti. 0-3

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Doğukan Sinik dk. 77), Kilama, Nikola Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil Dervişoğlu (Fernandes dk.69), Rui Pedro (Mehdi Boudjemaa dk 46), Dele-Bashiru (Kamil Çörekçi dk. 88), Rivas, Strandberg (Dadashov dk. 69)

Yedekler: Visar Bekaj, Görken Sağlam, Cengiz Demir, Giorgi Aburjanla, Cumali Sertel

Teknik Direktör: Volkan Demirel

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Sambissa, Loshaj, Ali Yaşar (Okan Erdoğan dk.73), Modestas Vorobjovas, Jackson (Özcan Şahan dk. 78), Emir Gültekin (Eren Arda Şan dk. 83), Mendy Mamadou (Vefa Temel dk. 83)

Yedekler: Mücahit Serbest, Traore

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Loshaj (dk. 68), Mendy Mamadou (dk. 71), Vefa (dk. 87) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Boudjemaa, Doğukan Sinik (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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