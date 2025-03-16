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İstanbulspor, Gençlerbirliği'ni 5-0 Mağlup Etti

İstanbulspor, Gençlerbirliği'ni 5-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Emir Kaan ve Gaoussou Diarra'nın golleriyle gelen bu galibiyet, İstanbulspor'un önemli bir zaferi oldu.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Yunus Bahadır'ın sağ tarafta rakibini çalımladıktan sonra içeri verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Emir Kaan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Metehan'ın uzaklaştırmak istediği top ceza yayındaki Diarra'da kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

57. dakikada sol tarafta topla buluşan Diarra'nın ceza sahası içine girip, sol çaprazdan vuruşunda savunmada Zan Zuzek'e de çarpan meşin yuvarlak, sol üst köşeden ağlarla buluştu. 3-0

71. dakikada Diarra'nın pasında ceza yayının gerisinden topla buluşan Loshaj, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

77. dakikada Duhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Diarra'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlara gitti. 5-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Pekmezci, Egemen Savran

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 80), Okan Erdoğan, Racine Coly (Fatih Tultak dk. 67), Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Kerem Şen dk. 74), Dijlan Aydın, Emir Kaan Gültekin (David Sambissa dk. 74), Florian Loshaj, Gaoussou Diarra (Yusuf Ali Özer dk. 79), Mario Krstovski

Yedekler: Alp Tutar, Yiğit Fidan, Demeaco Duhaney, Şeref Özcan, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber (Leonardo Dos Santos dk. 46), Alperen Babacan, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak (Mikail Okyar dk. 60), Amilton da Silva (Fıratcan Üzüm dk. 26), Buğra Çağıran (Jorge Fernandes dk. 46), Michal Nalepa, Metehan Mimaroğlu (Samed Onur dk. 72), Daniel Popa

Yedekler: Orkun Özdemir, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal, Ensar Kemaloğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 15), Gaoussou Diarra (dk. 27, 57 ve 77), Florian Loshaj (dk. 71) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: İsa Doğan (İstanbulspor) Buğra Çağıran, Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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