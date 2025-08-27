İstanbul Valisi Davut Gül'den Boksör Seren Ay Çetin'e Destek

İSTANBUL Valisi Davut Gül, boksör Seren Ay Çetin ve antrenörü Serdar Avcı'yı İstanbul'da kabul etti.

Türk profesyonel boksunda bir ilke imza atarak WBC gümüş kemeri kazanan Seren Ay Çetin yeni bir ilk ve şampiyonluk için ringe çıkıyor. Kadıköy Boks Kulübü Sporcusu Seren Ay Çetin, 27 Eylül'de bu kez WBA Dünya Şampiyonluk unvanı için Fabiana Bytyqi ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliğinde Seren Ay Çetin ve antrenörü Serdar Avcı ile bir araya geldi. Davut Gül, boksör Çetin'e başarı dilerken, Seren Ay Çetin ise daha önce kazandığı kemerleri İstanbul Valisi Gül'e göstererek yeni kemeri kazanma sözü verdi. Serdar Avcı ise desteklerinden ötürü Vali Gül'e teşekkür etti.