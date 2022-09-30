İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da kendi aralarında oynayacağı... Spor Haberleri İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurdu. İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurdu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş İstanbul Spor Haberler

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