İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlamaları'na Kulüp Başkanları da Davet Edildi

İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlamaları'na Kulüp Başkanları da Davet Edildi
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İSTANBUL'UN Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kulüp başkanları da davet edildi.

İSTANBUL'UN Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kulüp başkanları da davet edildi. Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyona TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katılım sağladı.

İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları, Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonla gerçekleşti. Programa T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, T.C. İçişleri Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı da katıldı.

Türk futbol ailesinin önde gelen isimlerinin yer aldığı etkinlikte Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) ve Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Koç, Beşiktaş A.Ş. Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan ve Çaykur Rizespor A.Ş. Başkanı İbrahim Turgut da hazır bulundu.

Törende yaptığı konuşmada katılımcıları ve tüm İstanbul halkını selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci'de kapılarını açan 4 yeni millet bahçesinin İstanbul, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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