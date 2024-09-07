Üye Girişi
Haberler

İstanbul Park, Türkiye Pist Şampiyonası ile yeniden açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin uluslararası tek yarış pisti İstanbul Park, 9 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası ile birlikte yarış takımları ve seyircilere açıldı. Formula 3, karting gösterileri ve klasik otomobiller piste çıktı. Ralli testleri ise toprak etapta gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'nin uluslararası tek yarış pisti İstanbul Park'ın kapıları 9 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası ile birlikte yarış takımları ve seyircilere açıldı. Birçok yarış sever yıllar sonra yeniden yarış izlemek için İstanbul Park'a geldi. Uzun bir aranın ardından Formula 3, karting gösterileri ve klasik otomobiller piste çıktı. İstanbul Park pistinde yer alan toprak etapta ise ralli testleri gerçekleştirildi.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda bugün Super Grup kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyonanın ilk gününde ilk yarışta Berkay Akça, ikinci yarışta Metin Çalışkan, maxi grup ilk yarışta Zekai Özen, ikinci yarışta ise Sinan Çiftçi birinci oldu. Takımlar birincisi ise 3 otomobil ile yarışan Texaco Team AMS oldu. Şampiyona, yarın 14.00-18.00 saatleri arasında yapılacak yarışlarla devam edecek.

TOSFED BAŞKANI ÜÇLERTOPRAĞI: 'PİST, TEKRAR TÜRK SPORCULARINA AÇILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları öncesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Pistin yeniden Türk sporuna kazandırıldığı için mutlu olduğunu ifade eden TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, "9 yıl sonra ilk defa Türkiye Pist Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki yıllardır bu tesis kapalı olduğu için ne sporcularımız ne de halkımızın buraya bir erişimi bulunamıyordu. Dolayısıyla bu hafta sonu bizim için çok özel ve değerli. Tabii bu tesisin kazandırılması çok uzun süren mücadele sonucunda oldu. Pist, tekrar Türk sporcularına açıldığı için çok mutluyuz. Sporcularımız bu tesise giremediği için yurt dışına gidip çok ciddi masraf ve zaman kaybı yaşıyorlardı. Uluslararası şampiyonalara yeteri kadar hazırlanamıyorlardı. Dolayısıyla ülkemizin ve devletimizin 20 yıla aşkın bir süre önce böyle bir tesis yapıp bunu kullanamamak hepimizi üzüyordu. Yeniden bu tesisi kazandırılması ve yeniden açılması bizim için çok kıymetli. İnşallah buradan Uluslararası Dünya Şampiyonlarını bu tesisten çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbul Park Otomobil Türkiye

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin
Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title