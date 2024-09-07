İstanbul Park, Türkiye Pist Şampiyonası ile yeniden açıldı

Türkiye Pist Şampiyonası'nda bugün Super Grup kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyonanın ilk gününde ilk yarışta Berkay Akça, ikinci yarışta Metin Çalışkan, maxi grup ilk yarışta Zekai Özen, ikinci yarışta ise Sinan Çiftçi birinci oldu. Takımlar birincisi ise 3 otomobil ile yarışan Texaco Team AMS oldu. Şampiyona, yarın 14.00-18.00 saatleri arasında yapılacak yarışlarla devam edecek.

TOSFED BAŞKANI ÜÇLERTOPRAĞI: 'PİST, TEKRAR TÜRK SPORCULARINA AÇILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları öncesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Pistin yeniden Türk sporuna kazandırıldığı için mutlu olduğunu ifade eden TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, "9 yıl sonra ilk defa Türkiye Pist Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki yıllardır bu tesis kapalı olduğu için ne sporcularımız ne de halkımızın buraya bir erişimi bulunamıyordu. Dolayısıyla bu hafta sonu bizim için çok özel ve değerli. Tabii bu tesisin kazandırılması çok uzun süren mücadele sonucunda oldu. Pist, tekrar Türk sporcularına açıldığı için çok mutluyuz. Sporcularımız bu tesise giremediği için yurt dışına gidip çok ciddi masraf ve zaman kaybı yaşıyorlardı. Uluslararası şampiyonalara yeteri kadar hazırlanamıyorlardı. Dolayısıyla ülkemizin ve devletimizin 20 yıla aşkın bir süre önce böyle bir tesis yapıp bunu kullanamamak hepimizi üzüyordu. Yeniden bu tesisi kazandırılması ve yeniden açılması bizim için çok kıymetli. İnşallah buradan Uluslararası Dünya Şampiyonlarını bu tesisten çıkaracağız" ifadelerini kullandı.