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İstanbul Maratonu'nun yeni isim sponsoru İş Bankası oldu

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Bu yıl 45.'si düzenlenecek, Türkiye'nin en eski ve en büyük koşu organizasyonu olan İstanbul Maratonu'nun yeni isim sponsoru İş Bankası oldu. İstanbul Maratonu'nda yeni bir dönem başlıyor. Bu yıl 45.'si yapılacak maratonun yeni isim sponsoru İş Bankası oldu. 5 Kasım'da, 'Yüzyılın Koşusu' temasıyla koşulacak, Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'na kayıtlar da devam ediyor.

Bu yıl 45.'si düzenlenecek, Türkiye'nin en eski ve en büyük koşu organizasyonu olan İstanbul Maratonu'nun yeni isim sponsoru İş Bankası oldu.

İstanbul Maratonu'nda yeni bir dönem başlıyor. Bu yıl 45.'si yapılacak maratonun yeni isim sponsoru İş Bankası oldu. 5 Kasım'da, 'Yüzyılın Koşusu' temasıyla koşulacak, Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'na kayıtlar da devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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