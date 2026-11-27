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Antalya'da düzenlenen UEFA Regions Cup 7. Grup'taki son maçında Polonya temsilcisi Dolnoslaski Region'a 2-1 yenilen İstanbul Karması, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen karşılaşmada, Polonya ekibi, 16. dakikada Nikolaj Lazarowicz'in golüyle öne geçerken, Türkiye'yi temsil eden İstanbul Karması 35. dakikada Hüseyin Onan'ın golüyle eşitliği sağladı.

İkinci yarıda 59. dakikada Tarık Bilal Arslan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstanbul karması, 67. dakikada Wiktor Sadowski'nin golüne engel olamadı ve 79. dakikada Yunus Emre Güldane'nin de kırmızı kartıyla maçı 9 kişi tamamladı.

Grubun diğer maçında Romanya'dan Carpathian Regional Team, Azerbaycan temsilcisi Zangazur FC'yi 8-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından grup lideri Dolnoslaski Region, 4 puan toplayan İstanbul Karması ikinci, Carpathian Regional Team üçüncü ve Zangazur FC dördüncü sırada yer aldı.

TFF 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, yaptığı açıklamada, organizasyonun amatör ruhuna yakışır şekilde tamamlandığını belirterek ev sahibi olarak görevlerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akyüz, futbolun gelişimi için amatörlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA