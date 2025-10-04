Haberler

İstanbul Gençlikspor, DEPSAŞ Enerji As'ı Yendi

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 35-29 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarısını 17-11 önde kapatan İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını İstanbul Gençlikspor, 17-11 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlikspor, sahadan 35-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
