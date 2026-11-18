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Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda İstanbul Gençlik, 32'li final turu rövanşında İsrail'in Maccabi Yeadim takımına 3-1 yenilerek elendi.

Macaristan'ın Kecskemet kentinde oynanan maçı İsrail ekibi, 25-20, 21-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle kazandı.

İlk maçı da 3-1 kaybeden İstanbul Gençlik, bu sonuçla turnuvaya veda etti. Maccabi Yeadim ise 16'lı final turuna kaldı.

Kaynak: AA