İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe'ye Destek İçin Bir Araya Geldi

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, basınla bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübü'ne desteklerini ve hedeflerini açıkladı. Dernek, birlik ve beraberlik için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, kulübe her zaman destekte bulunmayı ve giderlerine ortak olmayı hedeflediklerini söyledi.

Dernek Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Florya'daki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde "29 Mayıs 2023"te kurulduklarını bildiren Güneş, "4 Temmuz'da Çırağan Sarayı'nda Sayın Başkanımız'ın (Ali Koç) da katılımıyla bir açılış yaptık. Sonraki süreçte de İstanbul Fenerbahçeliler Derneği olarak kendimize bir hedef koyduk. Hedefimiz Fenerbahçe Kulübünün her daim yanında olmak, desteklemek, giderlerine ortak olmak. Bu konuda zaten içimizden bir arkadaşımız da birkaç branşta sponsor oldu." ifadelerini kullandı.

Camiada birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Fenerbahçeli milletvekilleriyle 13 Ekim'de İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceklerini aktararak şöyle devam etti:

"Akabinde İstanbul'da bulunan Fenerbahçeli kaymakamlar, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, emniyet müdürleri, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanlığı ve İstanbul'da bulunan üniversitelerdeki Fenerbahçeli rektörleri davet edeceğiz. Sonraki aşamada da Fenerbahçeli sanatçıları bir araya getireceğiz. Eski sporcuları, Fenerbahçeli bürokratları ve son aşamada da Fenerbahçe'de sponsorluk yapmış ve yönetim kurullarında görev almış ağabeylerimizi bir araya getirip Fenerbahçe'nin birlik ve bütünlüğünü onlara da anlatmak, onların da tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz."

Bahçeşehir'de bulunan dernek binasının 800 metre kare alana sahip olduğunu bildiren Güneş "İnşallah 28 Ekim'de hem kongremizi hem de binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına da yetiştirmiş olacağız. Derneği zaten Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı sebebiyle 100 üye ile kurduk. Fenerbahçe'yi de birlik ve beraberlik içinde görürüz inşallah." şeklinde konuştu.