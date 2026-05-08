İstanbul Erkek Lisesinin spor salonu yeniden inşa ediliyor

İstanbul Valiliği, 'Yadigar' projesi kapsamında İstanbul Erkek Lisesi Spor Salonu'nu yeniden inşa ettiğini duyurdu. Proje, kentin spor ve kültür yaşamına önemli katkılar sağlayacak.

İstanbul Valiliği, İstanbul Erkek Lisesi Spor Salonu'nun "Yadigar" projesi kapsamında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) yeniden inşa edildiğini bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, spor salonunun kentin sporun ve kültürün önemli merkezlerinden biri olacağı belirtildi.

Açıklamada, Valiliğin "Yadigar" projesi kapsamında İstanbul Erkek Lisesi'nde YİKOB tarafından yürütülen spor salonu inşa çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan sarnıç yapısı projeye dahil edildi. Zemin katta uluslararası spor organizasyonlarına uygun 110 kişi kapasiteli tribünlü spor salonu, 1. bodrum katta 290 kişi kapasiteli konferans salonu, fuaye alanı ve teknik alanlar, 2. bodrum katta ise vücut geliştirme salonu, takım soyunma odaları, hakem odaları ve teknik alanlar yer alacak.

İstanbul Erkek Lisesi Spor Salonu, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. İstanbul Valiliği olarak 'Yadigar' projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

