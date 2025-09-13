İstanbul derbisinde 4 gollü zafer
Trendyol 1. Lig 5. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Ümraniyespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 7'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde iki İstanbul ekibi İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, net bir oyun sergileyerek 4-0'lık skorla kazandı.
DERBİDE 4 GOLLÜ ZAFER
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 42. dakikada Krstovski, 52. dakikada Loshaj ve 90. dakikada Vefa Temel kaydetti.
İSTANBULSPOR PUANINI 7 YAPTI
Bu sonuçla birlikte mücadelenin ardından İstanbulspor puanını 7'ye yükseltti. Konuk ekip Ümraniyespor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak. Ümraniyespor, sahasında Iğdır FK'yi konuk edecek.