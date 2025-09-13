İstanbul derbisinde 4 gollü zafer

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde iki İstanbul ekibi İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, net bir oyun sergileyerek 4-0'lık skorla kazandı.

DERBİDE 4 GOLLÜ ZAFER

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 42. dakikada Krstovski, 52. dakikada Loshaj ve 90. dakikada Vefa Temel kaydetti.

İSTANBULSPOR PUANINI 7 YAPTI

Bu sonuçla birlikte mücadelenin ardından İstanbulspor puanını 7'ye yükseltti. Konuk ekip Ümraniyespor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak. Ümraniyespor, sahasında Iğdır FK'yi konuk edecek.