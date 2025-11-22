İstanbul'da Masterler Türkiye Kros Şampiyonası Gerçekleştirildi

İstanbul'da Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Masterler Türkiye Kros Şampiyonası gerçekleştirildi.

Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı'ndaki kros parkurunda yapılan yarışta, kadın sporcular 6 kilometre, erkek sporcular ise 8 kilometrede yarıştı.

Lisanslı sporcuların katıldığı ve genel kategorinin yer almadığı yarışta, Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Atletizm Branşı Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul, 35-39 yaş grubu kategorisinde 34 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Bu kategoride Öncü Telek, 35 dakika 9 saniye ile ikincilik; Barış Çakır ise 36 dakika 27 saniye ile üçüncülük elde etti.

Erkeklerde diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:

40-44 Yaş: 1- Mustafa Araç, 2- Buminhan Tunç, 3- Bilal Kalkan

45-49 Yaş: 1- Mehmet Başaran Canbulat, 2- Cenk Algın, 3- Oktay Güler

50-54 Yaş: 1- Atilla Çetin, 2- İlkerhan Uzun

55-59 Yaş: 1- Dursun Sarı, 2- Sebahattin Çınkılıç, 3- Tarkan İnce

60-64 Yaş: 1- Gündoğdu Uludağ, 2- Mehmet Çıtlak, 3- Saim Samancı

65-69 Yaş: 1- Necat Hümmet, 2- Behzad Erdem Akdoğan, 3- Bünyamin Kılıçaslan

70-74 Yaş: 1- Musa Çınar, 2- Ferit Yavuz, 3- David Matthew Anderson

Kadınlarda dereceye girenler

Kadınlarda 6 kilometre yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular ise şöyle:

35-39 Yaş: 1- Elena Yavuz

40-44 Yaş: 1- Zeliha Çakır, 2- Ayşegül Eygi, 3- Didem Sucuoğlu

45-49 Yaş: 1- Bahar Sezer

50-54 Yaş: 1- Ülkü Yıldırım, 2- Nazan Güleryüz Şiviloğlu, 3- Didem Süer

55-59 Yaş: 1- Hatice Orta

65-69 Yaş: 1- Emine Bayrak

70-74 Yaş: 1- Zeliha İrez, 2- Emine Semra Hergulman

Yarışmada, dereceye girenlere madalya verildi. AASK sporcusu Hasan Hüseyin Kul'a birincilik madalyasını TAF Başkanı Ahmet Karadağ takdim etti.