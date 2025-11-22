Haberler

İstanbul'da Masterler Türkiye Kros Şampiyonası Gerçekleştirildi

İstanbul'da Masterler Türkiye Kros Şampiyonası Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Masterler Türkiye Kros Şampiyonası, Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı'nda yapıldı. Kadınlar 6 kilometre, erkekler ise 8 kilometre koştu. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

İstanbul'da Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Masterler Türkiye Kros Şampiyonası gerçekleştirildi.

Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı'ndaki kros parkurunda yapılan yarışta, kadın sporcular 6 kilometre, erkek sporcular ise 8 kilometrede yarıştı.

Lisanslı sporcuların katıldığı ve genel kategorinin yer almadığı yarışta, Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Atletizm Branşı Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul, 35-39 yaş grubu kategorisinde 34 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Bu kategoride Öncü Telek, 35 dakika 9 saniye ile ikincilik; Barış Çakır ise 36 dakika 27 saniye ile üçüncülük elde etti.

Erkeklerde diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:

40-44 Yaş: 1- Mustafa Araç, 2- Buminhan Tunç, 3- Bilal Kalkan

45-49 Yaş: 1- Mehmet Başaran Canbulat, 2- Cenk Algın, 3- Oktay Güler

50-54 Yaş: 1- Atilla Çetin, 2- İlkerhan Uzun

55-59 Yaş: 1- Dursun Sarı, 2- Sebahattin Çınkılıç, 3- Tarkan İnce

60-64 Yaş: 1- Gündoğdu Uludağ, 2- Mehmet Çıtlak, 3- Saim Samancı

65-69 Yaş: 1- Necat Hümmet, 2- Behzad Erdem Akdoğan, 3- Bünyamin Kılıçaslan

70-74 Yaş: 1- Musa Çınar, 2- Ferit Yavuz, 3- David Matthew Anderson

Kadınlarda dereceye girenler

Kadınlarda 6 kilometre yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular ise şöyle:

35-39 Yaş: 1- Elena Yavuz

40-44 Yaş: 1- Zeliha Çakır, 2- Ayşegül Eygi, 3- Didem Sucuoğlu

45-49 Yaş: 1- Bahar Sezer

50-54 Yaş: 1- Ülkü Yıldırım, 2- Nazan Güleryüz Şiviloğlu, 3- Didem Süer

55-59 Yaş: 1- Hatice Orta

65-69 Yaş: 1- Emine Bayrak

70-74 Yaş: 1- Zeliha İrez, 2- Emine Semra Hergulman

Yarışmada, dereceye girenlere madalya verildi. AASK sporcusu Hasan Hüseyin Kul'a birincilik madalyasını TAF Başkanı Ahmet Karadağ takdim etti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.